الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمة الرئيسية بسرقة شركة شهيرة فى العمرانية

المتهمة
المتهمة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع تشكيل عصابي بينهم سيدتان بتهمة سرقتهم مبلغ مالي من داخل شركة شهيرة بمنطقة العمرانية.

أدلت المتهمة الرئيسية بوجود علاقة صداقة وجيرة بينها وبين سيدة تعمل في نفس الشركة، وأضافت أنها تعلم باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وأفادت أنها قامت بمغافلة صديقتها واستخرجت نسخة من المفتاح، وذهبت بصحبة باقي المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه، وأنفقوا جزءًا منه.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من (شخصين - شريكين بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة)، باكتشافهما سرقة مبلغ مالي من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص بينهم سيدتان "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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