الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد نجاتهم من الموت.. أسماء مصابي أتوبيس طريق الجلالة

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أنقذت العناية الإلهية 40 شخصا من ركاب أوتوبيس نقل ركاب، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق "الجلالة - الزعفرانة" شمال البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح الأحد، فيما أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي،  صموئيل بطرس زكي، 40 سنة، من محافظة القاهرة، "اشتباه كسر بالذراع الأيسر"، عايدة الطوخي محمد، 62 سنة، من محافظة القليوبية، "اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالصدر"، وأحمد أسامة عبدالمنعم، 26 سنة، القليوبية، "كدمات متفرقة بالجسم"، محمود محمد السيد، 17 سنة، القليوبية، "كدمات متفرقة بالجسم"، محمد رجب محمد، 36 سنة، القليوبية، "سحجات وجروح متفرقة بالجسم".

و كشف مصدر طبي لـ"الدستور" أنه يتم تقديم العلاج اللازم للمصابين وسيتم مغادرة جميعهم من المستشفى، عقب انتهاء عملية فحصهم والاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

- تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قد تلقت إخطاراً بانقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادما في رحلة من القاهرة للغردقة، وكان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين.

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق جلالة الزعفرانة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الأتوبيس كان قادمًا من القاهرة إلى مدينة الغردقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بإزالة آثار الحادث من جانبي الطريق، من جانبها أمرت جهات التحقيق بانتداب خبير فني من إدارة المرور لبيان سبب وقوع الحادث، وبدء التحقيقات اللازمة في الواقعة.

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