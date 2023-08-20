الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لحمايتك ورصد المخالفات.. طرق الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي

سارقي التيار الكهربائي
سارقي التيار الكهربائي

طرق الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي إلكترونيًا من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل العديد لمعرفة طرق الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي إلكترونياً، للتصدي لهذه الظاهرة لأنها تعمل على تأثير جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة انحاء محافظات مصر للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربى، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير لمعرفة طرق الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي إلكترونياً حفاظاً على قيمة استهلاك التيار الكهربائي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

طرق الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي إلكترونياً

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يستخدمها المواطن للإبلاغ سارقي التيار الكهربائي فيمكنك التواصل بشكل إلكتروني أو الإتصال على الأرقام التالية، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - أطلقت وزارة الكهرباء الكثير من الطرق التي يمكنك الإستعانة بها للإبلاغ سارقي التيار الكهربائي يستطيع المواطن إرسال البلاغ على رقم الواتس آب الذي خصصته الوزارة لتلقي البلاغات: 01097217682.

2 - ويمكنك التواصل مع وزارة الكهرباء هاتفياً للإبلاغ والشكاوى على رقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121، وعقب التأكد من الشوى تتحرك حملات الضبطية القضائية.

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3 - ويمكنك أيضاً الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أضغط هنا، ثم يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات والشكوى المراد إرسالها وهي:" اسم المبلغ عنه - طبيعة الموقف المبلغ عنه - عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل - نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها".

4 - ويمكنك ارسال الشكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الإيميل التالي: [email protected].

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