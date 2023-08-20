جولة الرئيس السيسى التفقدية فى الأكاديمية العسكرية تتصدر اهتمامات القاهرة

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأحد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية في الأكاديمية العسكرية، إضافة إلى أخبار الشأن المحلي.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد - خلال جولته، فجر أمس للأكاديمية العسكرية المصرية رفقة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة- أن الدولة المصرية لم تتوقف أبدًا عن العمل، مضيفًا أن الدولة مستمرة في العمل على كل قطعة من أرض مصر، كما أكد أن الدولة مرت بالعديد من الأزمات في السابق، ومرت بفضل الله وبفضل الجهد والمثابرة، وستعبر الأزمة الاقتصادية الحالية والتي نتجت عن تداعيات الأحداث التي مر بها العالم، سواء تداعيات انتشار فيروس «كوفيد 19» الذى كان له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي أو الأزمة الروسية ــ الأوكرانية وتأثيرها على أسعار السلع.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس شهد عددًا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طابور اللياقة، كما تفقد عددًا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية.. حيث أشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس، وأوضح أن الاختبارات النهائية للأكاديمية انتهت بالكامل، ويتم الاستعداد حاليًا لتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية بالكامل، واستقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد.

وأضافت (الأهرام) أن الرئيس، أشار إلى أنه يطمئن دائمًا على الطلاب من خلال المتابعة مع القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية، وأيضًا من خلال الزيارات التي يقوم بها للأكاديمية والحديث معهم، مشيرًا إلى أنه يزداد تقديره كل يوم للجهد المبذول والإعداد الكبير الذي تقوم به الأكاديمية للطلاب، مؤكدًا أن الأكاديمية كل يوم في تطوير مستمر، والذي يمثل سنة الحياة؛ لأن من يتوقف عند تطور معين سيكون ناجحًا لفترة ثم تتجاوزه الأحداث، مشيرًا إلى أن التطور المستمر هو حال البشرية.

قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية

وفي شأن رئاسي ثان.. كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية" أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وأوضحت الصحيفة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توجهت بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي؛ لاستخدامه صلاحياته الدستورية وإصداره لقرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وفي الشأن العسكري.. وتحت عنوان "رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى" ذكرت (الجمهورية) أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكي، والذي يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تسهم القوات المسلحة في تنفيذها.. حيث استمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلي تضمن أحدث المستجدات بالمشروع والخطط الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المتنامية والتي تمثل إضافة لمساحة مصر الزراعية وتهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة بما يدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة زراعية في مجال الأمن الغذائي.

وفي الشأن المحلي.. كتبت (الجمهورية) تحت عنوان "95 مليار جنيه مشروعات تنموية وخدمية بالقليوبية في عهد الرئيس السيسي" أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة أكد أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الدولة بلغت حوالي 95 مليار جنيه، وذلك بمجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وحياة كريمة والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية- خلال تفقده رفقة محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشى أهل مصر المرحلتين ب ، ج وأعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا - إن الخطة الاستثمارية المحافظة القليوبية للعام المالي 2023/2024 بلغت حوالي 825 مليون جنيه منها، وذلك على مشروعات رصف الطرق وكبار وأنفاق ومشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

تجديد الأيزو لأكاديمية مصر للطيران

اقتصاديا.. وتحت عنوان "لمدة 3 سنوات.. تجديد الأيزو لأكاديمية مصر للطيران" نشرت الصحيفة أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب اجتازت مراجعة شـركـة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001: 2015 ISO14001: 2015/ISO 45001:2018 في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أي ملاحظات.

وتحت عنوان "الحوار الوطني يتوافق على توصيات 13 لجنة" نشرت صحيفة (المصري اليوم) إعلان أمانة الحوار الوطني تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والهادف لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها إلى رئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.

ونقلت عن بيان الأمانة أن الاجتماع - الذي استمر قرابة 12 ساعة - شهد التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها إلى رئـيـس الجمهورية في المحاور الرئيسية الثلاثة (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة.

وفي المجال الصحي.. كتبت الصحيفة تحت عنوان "بحث التعاون مع الهند في تصنيع الأدوية واللقاحات" أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، التقى الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورفاهـة الأسرة الهندي؛ وذلك خلال زيارته للهند للمشاركة في فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20.

