مهرجان القاهرة للدراما يعلن إضافة فئة أفضل مؤلف فى استفتاء الجمهور

أضاف القائمون على النسخة الأولى من احتفالية Stars crapers Awards والتي يستضيفها مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية يوم 24 أغسطس 2023، بـNorth Square Mall، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"، فئة أفضل مؤلف عمل درامي باختيار الجمهور، وذلك في التصويت الذى تم فتحه عبر الموقع الإلكترونى للمهرجان من أجل اختيار الأفضل في كل الفئات.

وتضم قائمة فئة أفضل مؤلف عمل درامى كلًا من إياد صالح، هاني سرحان، رواية يوسف إدريس ومعالجة خالد يوسف، محمد سامي ومهاب طار ق، محمد هشام عبية، هاني سرحان، ناصر عبدالرحمن، مدحت العدل، خالد دياب، مصطفى صقر ومحمد عزالدين، أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، مني الشامي، وسام صبري، أيمن سلامة، إبراهيم عيسى، محمد ذوالفقار، أحمد عبدالله، عمرو الدرديري، ورشة بلاك هورس

وأيضًا: هبة الحسيني، أحمد صبحي، ناصر عبدالرحمن، أحمد أمين ومحمود عزت، كريم يوسف وسامح جمال، أحمد حلبة وأحمد بكر.

وتضم أيضًا محمد فوزي، ورشة سرد، محمد سليمان عبدالمالك، سماح الحريري، يسر طاهر ورنا أبوريش، أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، مصطفى صقر ومحمود رمضان، إيهاب بليبل، أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، مريم نعوم، رنا أبوريش، محمد ناير، أحمد عاطف فياض.



كما تضم هاني كمال، إسلام يوسف، أمين جمال، مصطفى جمال هاشم، أحمد عادل، هاني سرحان، إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، طارق علي ومحمد علي إبراهيم وإسماعيل إبراهيم ومصطفى علي، أحمد الجندي ومحمد عزالدين وكريم يوسف، تامر إبراهيم، أماني التونسي يسري الفخراني، عمرو الدالي، محمد الحاج، محمد الحناوي، محمد الغيطي، هاني سرحان وسماح الحريري.

وبدأت لجنة تحكيم المهرجان في عملها خلال الأيام القليلة الماضية برئاسة المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها كلًا من النجم كريم عبدالعزيز، النجمة إلهام شاهين، الناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز الدورة الثانية من المهرجان في حفل فني ضخم يوم الخميس 24 أغسطس الجاري.