الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": تنفيذ برامج علاجية لتنمية مهارات طلاب "الابتدائي" في اللغة العربية والرياضيات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن إدارة التعليم الابتدائي بصدد تنفيذ عدة برامج علاجية لتنمية مهارات طلاب المرحلة الابتدائية، في مادتي اللغة العربية والرياضيات بكافة الإدارات التعليمية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه سيتم من اليوم الأحد وحتى الرابع عشر من سبتمبر المقبل قياس مستوى الطلاب وقياس أثر الخطة لمدة شهر تقريبا وفي الختام، سيتم عمل نشاط لقياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج موضحا أن تلك البرامج تأتي في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للتعليم الابتدائي)، لتنفيذ الخطط العلاجية الخاصة لتنمية مهارات الطلاب في ضوء منظومة التطوير الجديدة

وأضاف شحاته، أن أطر تنفيذ تلك البرامج تتضمن انتقاء كل إدارة تعليمية لمدرسة ابتدائية بموقع متوسط لتنفيذ الخطة، مشيرا أن التعليم الابتدائي قام باختيار صفوة من معلمي اللغة العربية والرياضيات لإلقاء المحاضرات خلال تنفيذ برامج تنمية مهارات الطلاب.

واختتم تصريحاته في البيان الإعلامي، مؤكدا علي استمرار المديرية في تطوير المنظومة التعليمية بمطروح علي قدم وساق وفق خطة الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كي يشعر أولياء الأمور بالتغيير علي أرض الواقع مع انطلاق العام الدراسي الجديد. 

التعليم الابتدائي العام الدراسى الجديد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المنظومة التعليمية تطوير المنظومة التعليمية تعليم مطروح طلاب المرحلة الابتدائية

الأكثر قراءة

تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 20-8-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

إتاحة المواد على موقع الوزارة.. التعليم تستعد للعام الدراسي الجديد 2023/2024

التحريات: مروحة سقف وراء حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال