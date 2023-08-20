"تعليم مطروح": تنفيذ برامج علاجية لتنمية مهارات طلاب "الابتدائي" في اللغة العربية والرياضيات

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن إدارة التعليم الابتدائي بصدد تنفيذ عدة برامج علاجية لتنمية مهارات طلاب المرحلة الابتدائية، في مادتي اللغة العربية والرياضيات بكافة الإدارات التعليمية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه سيتم من اليوم الأحد وحتى الرابع عشر من سبتمبر المقبل قياس مستوى الطلاب وقياس أثر الخطة لمدة شهر تقريبا وفي الختام، سيتم عمل نشاط لقياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج موضحا أن تلك البرامج تأتي في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للتعليم الابتدائي)، لتنفيذ الخطط العلاجية الخاصة لتنمية مهارات الطلاب في ضوء منظومة التطوير الجديدة

وأضاف شحاته، أن أطر تنفيذ تلك البرامج تتضمن انتقاء كل إدارة تعليمية لمدرسة ابتدائية بموقع متوسط لتنفيذ الخطة، مشيرا أن التعليم الابتدائي قام باختيار صفوة من معلمي اللغة العربية والرياضيات لإلقاء المحاضرات خلال تنفيذ برامج تنمية مهارات الطلاب.

واختتم تصريحاته في البيان الإعلامي، مؤكدا علي استمرار المديرية في تطوير المنظومة التعليمية بمطروح علي قدم وساق وفق خطة الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كي يشعر أولياء الأمور بالتغيير علي أرض الواقع مع انطلاق العام الدراسي الجديد.