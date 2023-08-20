الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السعيد لـ"الشاهد": "التخلص من جذور التنظيمات التكفيرية أهم هدف علينا الوصول إليه"

جلال السعيد
جلال السعيد

لخص الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، قصة الجماعات التكفيرية خلال معاصرته لهم.

وقال “السعيد"، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "سألخص هذه القصة في عام 1965، في أثناء قضية سيد قطب، عندما كان يحاكم، وكان الجماعة تصدر المظلومية للشباب في هذا السن، وكان الوتر الذي يعزف الجماعة عليه حتي يستعطف الشباب".

 وأضاف: “لكن عندما نضج هذا الجيل قال ياريت تم استئصال هذه الجذور في هذا الوقت حتي لا تنتج أعضاء أخرى، لأن من تبقى من قادة الجماعة هم من أوصلونا إلى ما نحن فيه من عنف وإرهاب، والتخلص من جذور التنظيمات الإرهابية التكفيرية أهم هدف علينا الوصول إليه، وأحي الدولة علي تعاملها المنضبط والحاسم في مواجهة الجماعات التكفيرية”.

جلال السعيد محمد الباز اكسترا نيوز الشاهد

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