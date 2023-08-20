الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كورنيش النيل "ساحة جديدة لمحبى الباتيناج"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحول كورنيش النيل إلى ساحة لممارسة رياضة الاسكيتينج أو الباتيناج، فقد استغل الشباب والفتيات التطوير الذى قامت به الدولة على كورنيش النيل وممشى أهل مصر والمساحات الواسعة التى ظهرت بعد أعمال التطوير، لممارسة هذه الرياضة التى جذبت إليها مختلف الأعمار من الشباب والفتيات، حتى الأطفال الصغار شاركوهم المرح وممارسة هذه الرياضة التى تعطى لصاحبها جانب من الانطلاق والحيوية عند ممارستها.

وقد استغل التجار إقبال الشباب على الرياضة وقاموا بإيجار أحذية الباتيتاج لمن لا يمتلكه، ويتراوح الإيجار ما بين 50 و100 فى النصف ساعة وتستمر أجواء السمر على كورنيش النيل وبالتحديد منطقة ممشى أهل مصر التى تعتبر الأكثر إقبالًا من قبل المواطنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ويزداد الإقبال على منطقة الكورنيش فى فترة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة حتى يلجأ المواطنون إلى الكورنيش لقضاء فترات الليل.

ويشير محمد على أحد الشباب الذى يمارس رياضة الاسكتينج إلى أن الشباب يأتون إلى الكورنيش لممارسة رياضتهم المفضلة، حيث إن الكورنيش أكثر أمانًا عليهم من الشارع، خوفًا من اصطدامهم بالسيارات، لافتًا إلى أن من يأتى لممارسة الرياضة لأول مرة يتم اصطحابه بصحبة أحد القدامى حتى لا يتعرض لإصابة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
IMG20230818013658
IMG20230818013658
الاسكيتينج الباتيناج ممشي أهل مصر كورنيش النيل

الأكثر قراءة

ميسى يسجل ويدخل التاريخ ويحقق أولى بطولاته مع إنتر ميامى

بعد قليل.. محاكمة مجدى راسخ وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الغاز

حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الزيتون خلال أغسطس

السيطرة على حريق داخل منزل بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال