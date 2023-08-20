كورنيش النيل "ساحة جديدة لمحبى الباتيناج"

تحول كورنيش النيل إلى ساحة لممارسة رياضة الاسكيتينج أو الباتيناج، فقد استغل الشباب والفتيات التطوير الذى قامت به الدولة على كورنيش النيل وممشى أهل مصر والمساحات الواسعة التى ظهرت بعد أعمال التطوير، لممارسة هذه الرياضة التى جذبت إليها مختلف الأعمار من الشباب والفتيات، حتى الأطفال الصغار شاركوهم المرح وممارسة هذه الرياضة التى تعطى لصاحبها جانب من الانطلاق والحيوية عند ممارستها.

وقد استغل التجار إقبال الشباب على الرياضة وقاموا بإيجار أحذية الباتيتاج لمن لا يمتلكه، ويتراوح الإيجار ما بين 50 و100 فى النصف ساعة وتستمر أجواء السمر على كورنيش النيل وبالتحديد منطقة ممشى أهل مصر التى تعتبر الأكثر إقبالًا من قبل المواطنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ويزداد الإقبال على منطقة الكورنيش فى فترة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة حتى يلجأ المواطنون إلى الكورنيش لقضاء فترات الليل.

ويشير محمد على أحد الشباب الذى يمارس رياضة الاسكتينج إلى أن الشباب يأتون إلى الكورنيش لممارسة رياضتهم المفضلة، حيث إن الكورنيش أكثر أمانًا عليهم من الشارع، خوفًا من اصطدامهم بالسيارات، لافتًا إلى أن من يأتى لممارسة الرياضة لأول مرة يتم اصطحابه بصحبة أحد القدامى حتى لا يتعرض لإصابة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث