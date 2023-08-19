السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز على فروزينوني

نابولي يهزم فروزينوني
نابولي يهزم فروزينوني في افتتاح الدوري الإيطالي

استهل فريق نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فروزينوني 3 / 1 اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف نظيف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي 2 / 1 ، حيث بدأ فروزينوني بالتسجيل عن طريق عبدو هروي في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، عبر ركلة جزاء.

ولكن نابولي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24 عن طريق ماتيو بوليتانو، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، تمكن أوسيمين من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة 79.

وبذلك حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل فروزينوني بلا رصيد.

يذكر أن نابولي توج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى في آخر 33 عاما.

وفي المباراة الثانية، فاز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف نظيف سجله فيدريكو بونازولي في الدقيقة 75.

نابولى فروزينوني الدورى الايطالى فيكتور أوسيمين

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