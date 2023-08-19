السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاقتحامات الإسرائيلية لا تتوقف ببلدات نابلس

الاقتحامات الإسرائيلية
الاقتحامات الإسرائيلية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن تطورت الأوضاع في مدينة نابلس بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الاقتحامات الإسرائيلية لا تتوقف ببلدات نابلس؛ لمعرفة منفذي عملية إطلاق النار في حوارة.

وأشارت إلى أنه عُثر على المسدس الذي تم إطلاق النار منه، وهناك تعزيزات أمنية مكثفة جدًا من جانب قوات الاحتلال.

وتابعت: "اندلعت مواجهات في جنوب نابلس على إثر تلك الاقتحامات الإسرائيلية، وتم إطلاق قنابل الغاز تجاه الشباب الفلسطيني".

وأشارت إلى أنه تم إطلاق العنان للمستوطنين لمهاجمة الفلسطينيين، حيث هاجم المستوطنون سيارات الفلسطينيين في الشوارع.

كما دعت السلطات الإسرائيلية المستوطنين بعدم مهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية؛ لمعرفة منفذ عملية إطلاق النار.

الاقتحامات الإسرائيلية نابلس قوات الاحتلال القاهرة الإخبارية حادث حوارة بلدة حوارة

الأكثر قراءة

"أمى جزمتها برقبتك".. سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

"تاج الدين" يكشف أعراض متحور كورونا الجديد ويوضح حقيقة وصوله لمصر

"متصدقش صفحة متصدقش".. الباز يكشف حقيقة المنصة المُضللة وكيفية ترويجها للأكاذيب

بعد منشورها عن الزعيم عادل إمام.. عفاف مصطفى: "أنا مقصدش أعمل جدال"

"الباز" يطالب بملاحقة مسئولين منصة "متصدقش" لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

دولة عربية بينهم.. أبرز الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون" الجديد "إنفوجراف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال