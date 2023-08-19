مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاقتحامات الإسرائيلية لا تتوقف ببلدات نابلس

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن تطورت الأوضاع في مدينة نابلس بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الاقتحامات الإسرائيلية لا تتوقف ببلدات نابلس؛ لمعرفة منفذي عملية إطلاق النار في حوارة.

وأشارت إلى أنه عُثر على المسدس الذي تم إطلاق النار منه، وهناك تعزيزات أمنية مكثفة جدًا من جانب قوات الاحتلال.

وتابعت: "اندلعت مواجهات في جنوب نابلس على إثر تلك الاقتحامات الإسرائيلية، وتم إطلاق قنابل الغاز تجاه الشباب الفلسطيني".

وأشارت إلى أنه تم إطلاق العنان للمستوطنين لمهاجمة الفلسطينيين، حيث هاجم المستوطنون سيارات الفلسطينيين في الشوارع.

كما دعت السلطات الإسرائيلية المستوطنين بعدم مهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية؛ لمعرفة منفذ عملية إطلاق النار.