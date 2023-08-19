الباز: الدولة المصرية قوية وقادرة على قهر كل خصومها وأعدائها

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة من الداعية الإخواني وجدي غنيم، اشتكى فيها من عدم امتلاكه لإقامة أو جنسية وهو يقيم في تركيا من 9 سنوات، وعدم مطالبة قيادات الإخوان خلال لقائهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنحه الإقامة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وجدي غنيم كان طريق يدخل منه ناس كثيرة لجماعة الإخوان من أيام وجوده بمساجد الإسكندرية، متابعًا: "بعد وصول الإخوان للسلطة أهان وجدي غنيم الناس والشعب والمرأة المصرية، والنهارده تجده ذليلًا بهذا الشكل، ومالوش إقامة وبقاله 9 سنين في تركيا".

وعلق محمد الباز: "دي نهاية كل واحد يراهن على أي بلد غير بلده ويخدم ناس تانية، يكون مشرد في الأرض.. البلد قوية وقادرة وتقهر كل خصومها وأعدائها".