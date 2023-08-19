"القاهرة الإخبارية" ترصد فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين

كشفت نورهان عجيزة، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"عن تفاصيل استعدادات مدينة العلمين الجديدة لفعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الترفيهي وأبرز الأحداث.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين مليء بالفعاليات والزوار، حيث يتوافد عدد أكبر من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالفعاليات.

وأضافت: "يوم الخميس المقبل انطلاق مهرجان القاهرة للدراما ضمن مهرجان العلمين، وهذه الدورة الثانية، بالإضافة إلى حفل غنائي لفرقة كايروكي".

كما أكدت أن الأسبوع الأخير سيشهد فعاليات وأحداثًا رياضية تحت شعار العالم علمين، مشيرة إلى أن هناك العديد من زوار مدينة العلمين الجديدة موجودين على الممشى السياحي؛ للاستمتاع بفعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، مؤكدة أن جميع الزوار يترقبون سلسلة الحفلات المقبلة ضمن المهرجان، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية المختلفة.

وتابعت: "شاهدنا أمس سهرة غنائية رائعة للمطربة المصرية أنغام وسط حضور كبير ليرفع الحفل شعار كامل العدد".