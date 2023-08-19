السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نادى القصة يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسه بـ"الأعلى للثقافة".. 27 أغسطس

نادى القصة
نادى القصة

يحتفل نادى القصة بمرور سبعين عاما على تأسيسه، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور الكاتب محمد السيد عيد، رئيس نادى القصة.

فى الوقت نفسه، يوزع رئيس نادى القصة الكاتب محمد السيد عيد الجوائز على الفائزين في مسابقة نادي القصة لهذا العام ضمن الاحتفال بذكرى التأسيس إلى جانب شهادات تكريم للعشرة الأوائل في كل فرع، ومنح الفائزين عضوية النادي.

نادي القصة المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الكاتب محمد السيد عيد مسابقة نادى القصة

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