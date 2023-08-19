الشوط الأول.. تعادل سلبي بين توتنهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب، فيما كان الأداء الهجومي متبادلًا بين الفريقين ولكن بأفضلية لفريق مانشستر يونايتد.

وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا في الشوط الأول من المباراة، وأهدر لاعبو مانشستر يونايتد أكثر من فرصة محققة للتسجيل كانت أغلبها من ماركوس راشفورد الذي انفرد بالحارس أكثر من مرة وفشل في تحويل الهجمات لأهداف.

وكاد يفيس بيسوما أن يسجل أولى أهداف توتنهام هوتسبير في الدقيقة 38 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة.

واستمرت محاولات لاعبي توتنهام لتسجيل هدف التقدم في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما اعتمد يونايتد على الارتداد السريع من الدفاع للهجوم.

وسدد لاعبو توتنهام هوتسبير 3 كرات على المرمى من 7 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب؛ مقابل 3 تسديدات من 14 محاولة لفريق مانشستر يونايتد وخرجت 11 محاولة من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق مانشستر يونايتد.