السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين توتنهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

مباراة توتنهام هوتسبير
مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب، فيما كان الأداء الهجومي متبادلًا بين الفريقين ولكن بأفضلية لفريق مانشستر يونايتد.

وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا في الشوط الأول من المباراة، وأهدر لاعبو مانشستر يونايتد أكثر من فرصة محققة للتسجيل كانت أغلبها من ماركوس راشفورد الذي انفرد بالحارس أكثر من مرة وفشل في تحويل الهجمات لأهداف.

وكاد يفيس بيسوما أن يسجل أولى أهداف توتنهام هوتسبير في الدقيقة 38 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة.

واستمرت محاولات لاعبي توتنهام لتسجيل هدف التقدم في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما اعتمد يونايتد على الارتداد السريع من الدفاع للهجوم.

وسدد لاعبو توتنهام هوتسبير 3 كرات على المرمى من 7 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب؛ مقابل 3 تسديدات من 14 محاولة لفريق مانشستر يونايتد وخرجت 11 محاولة من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد توتنهام مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى البريميرليج

الأكثر قراءة

عفاف مصطفى تنتقد رفض أبناء الزعيم زيارتها: هو أنا خطر على بابا؟

طالب للرئيس السيسى: الأكاديمية العسكرية الجديدة صرح عظيم يضاهى الموجود فى بريطانيا

لا خسائر فى الأرواح.. انهيار جزئى لحوض تجميع مياه فى محطة كهرباء غرب أسيوط

عادل العمدة: الرئيس السيسى فى الأكاديمية العسكرية قدم رسالة لطمأنة الشعب المصرى

د. جلال السعيد: كنت مع مرسى فى اجتماع فتلقى اتصالًا هاتفيًا وبعده أقال الجنزورى فعلمت أن سلطة أكبر منه تصدر له التعليمات

مصرع مواطن دهسته سيارة مسرعة بطريق الدلنجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال