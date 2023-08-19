السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 28 حالة تعد واسترداد أملاك دولة بمراكز المنيا (صور)

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا اليوم حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء.

 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ١٥حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث جرى إزالة ٥ حالات تعدى بالبناء المخالف، حالتين بطريق أبو حرب، وحالة بحي شرق، وحالة أمام المستشفى العام، وحالة بشارع ١٨ قصبي وتم التحفظ على الخلاطة بالوحدة المحلية بالحسينية.

 

كما تمكن عيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وأحمد بهلول مدير إدارة الازالات والاشغالات بالمركز من إزالة ٩ حالات تعدى على أرض زراعية في المهد بقرية ابطوجه وأبو العباس وبردونه على مساحة ٧ قراريط و ١٨ سهم وتم تسليم الموقع خالي من أي تعديات كما تم التحفظ على خلاطة بالوحدة المحلية بشلقام وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق وفني تنظيم الإدارة الهندسية بفك شدة خشبية لدور ثاني علوي بمنزل مساحتة ١٠٠ متر بشارع متفرع من ترعة أبوحسيبة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة، أنه وبإشراف نواب رئيس المركز تم إزالة حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية للمرة الثانيه بحى غرب المدينه بمساحة ٩٥ متر تقريبا وبحضور رئيس الحي ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية ومدير الإزالات. 

 

وأعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية تله شنت حملة مكبرة بشوارع القرية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة وأسفرت الحملة عن رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاثة حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة ١٨ سهم بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بقرية تله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير، كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية البرجاية من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة نصف قيراط بقرية الإسماعيلية التابعة للوحدة المحلية بقرية البرجاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف حفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحماية الأراضى الزراعية من التبوير.

 

وأوضح تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أنه تم إيقاف وإزالة 3 حالات تعدى بدون ترخيص بقرية بنى عبيد وقرية أسمنت والتحفظ على معدات البناء.

 

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن أشرف ماهر رئيس قرية إبشادات وعدد من الجهات المعنية قام باسترداد فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى وذلك خلال حملة لمتابعة أملاك الدولة بالظهير الصحراوى بمجلس قروى إبشادات كما تم التصدى لأعمال البناء المخالف بدون ترخيص حيثُ تم ازالة حالتين تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بمساحة ٢٥٠ متر وإزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما أزالت الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة برئاسة على حسن الفحلى رئيس القرية، 2 حالة تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بمساحة ٢٠٠ متر بقرية دروة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المنيا إزالة وإيقاف تهديات أسترداد فدان املاك دولة مراكز المنيا اللواء اسامة القاضي

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