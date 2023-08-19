السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر يوضح المعنى الحقيقى لـ"الإحسان" (فيديو)

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الإحسان أكبر من أن يعطي الإنسان غيره، فكلمة الإحسان واسعة فلا يجب أن نضيقها في زاوية صغيرة، بل يجب أن نتوسع مع المعاني الجليلة التي أرادها الله تعالى لعباده.

وأضاف "القصبي" اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" عبر قناة "الناس"، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عرّف الإحسان بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، لافتًا إلى أن الإنسان إذا أدرك أنه يرى الله عز وجل في آياته وخلقه وفي سمائه وأرضه، مؤكدًا أن الإنسان حينما يسمع قول الله تعالى: "ومن آياته" كأن الله عز وجل يقول أنا هنا التفت إلى آياتي.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الإحسان نبي الرحمة كلمة الإحسان واسعة

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