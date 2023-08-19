غرس وزراعة 275 شجرة زينة ومثمرة في شوارع مدينة طنطا

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من خلال زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في المدينة، وقد شهدت الفترة الأخيرة تكثيفا كبيرا في هذه الجهود، حيث قامت الوحدة المحلية بزراعة 175 شجرة زينة ومثمرة في شوارع حي أول طنطا، و100 شجرة في حي ثان طنطا، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المحلية بالمحافظة على البيئة وتحسين المظهر الجمالي للمدينة، وتعكس أيضًا الاهتمام بتعزيز الحياة البيئية وتوفير المساحات الخضراء التي تعمل على تحسين جودة الهواء وإضفاء جاذبية على البيئة الحضرية.

وأكد المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن عملية الزراعة تضمنت اختيار الأشجار المناسبة والمتوافقة مع طبيعة المنطقة ومتطلباتها المناخية، وتم توجيه الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة لتوفير فوائد إضافية للمجتمع، حيث يمكن للسكان المقيمين داخل المناطق التي تم استهدافها الاستفادة من ثمارها في المستقبل.

وأكد أن هذه الجهود تعكس الشراكة القوية بين الجهات المختلفة، حيث يشارك المجتمع المحلي والمسؤولين المحليين في تنفيذ المبادرة، وتوضح هذه الزيادة في عدد الأشجار المزروعة التزام الوحدة المحلية بتحقيق هدف المبادرة الرئاسية والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في البيئة المحلية.

وأضاف أن مجلس المدينة يأمل أن تستمر هذه الجهود في المستقبل، وأن يشجع هذا المثال الإيجابي السكان المحليين على المشاركة في زراعة المزيد من الأشجار والحفاظ على البيئة، موضحًا أن زراعة الأشجار ليست فقط إجراء بيئي بل تعد استثمارًا في المستقبل، حيث تقدم فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للمجتمع المحلي.