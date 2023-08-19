عفاف مصطفى تنتقد رفض أبناء الزعيم زيارتها: هو أنا خطر على بابا؟

أثارت الفنانة عفاف مصطفى، الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور كتبته على صفحتها الشخصية برفض أبناء الزعيم الفنان عادل إمام مقابلة الأخير، خاصًة أنها أبلغت أبناءه برغبتها أكثر من مرة في زيارته.

وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلة: "زعلانه من رامي إمام.. بعت له الرسالة الأخيرة دي على الواتساب ضمن العشرات قبل كده.. الرسالة الـ15 ليك أستاذ رامي أتمني يقراها أستاذي عادل".

وأضافت: "نفسي ورجائي أشوف الأستاذ عادل وجهًا لوجه لأني عارفة إني الوحيدة اللي بضحكه لما بقعد جنبه زي مقالّي قبل كده، وكنت دايمًا أكلمه تليفونيًا ويضحك ويبقي سعيد لمجرد يسمع صوتي.. دلوقتي حضرتك يا أستاذ رامي الوحيد اللي تقدر تحسم طلبي المتكرر".

ووجهت رسالة إلى المخرج رامي إمام قائلًة: "سؤال أستاذ رامي هو أنا خطر على بابا ولا حاجة؟؟.. أنا لو عملت كوبي لكل رسايلي اللي بترجاك فيها أزوره ونزلتها في صفحتي حضرتك هتحقق لي طلبي لما تلاقي الناس متضامنة مع رجائي.. الرجاء المتكرر ممكن تسمحلي وأنت من بيت كريم بزيارته وتبلغه قبلها ولو عندكم تحفظات أو ظروفه لا تسمح أنا مش هزعل بس للعلم دائمًا أسمع بزملاء بيقولوا زُرنا عادل إمام في البيت".

وأوضحت: "لعلمك عندي العنوان من زمان وأستطيع أعمل هجوم مشروع عليه، لكن أنا أكبر من كده ولا أضمن رد فعلكم في زيارة بدون موعد مسبق ومنعًا للحرج، الناس بتزوره إشمعنى أنا يعني؟".

واختتمت الفنانة عفاف مصطفى رسالتها للمخرج رامي إمام، قائلة: "والله نفسي أشوفه وأكلمه وأطمّن عليه وجهًا لوجه وأشوف السعادة في وشه زي ما طول عمره تفرغ لإسعاد الناس.. عفاف مصطفى".