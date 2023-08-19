صحفى: كلمة الرئيس السيسى فى الأكاديمية العسكرية اتسمت بالمصارحة

علق شريف عارف، الكاتب الصحفي، على الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن كلمة الرئيس السيسي أثناء جولته التفقدية بالأكاديمية العسكرية اتسمت بالمصارحة والمكاشفة.

وأضاف أن الدولة تسعي لتوفير الاحتياجات الأساسية لـ105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 9 ملايين موجودين داخل مصر.

وأكد أن الأكاديمية ليس دورها فقط تأهيل وإعداد طلبة الكليات العسكرية، ولكن تقوم بدور في إعداد كوادر تعمل في مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح أن الدولة دائمًا ما تسعى أن تكون عاملًا ايجابيًا كما حدث في الأزمة السودانية وعقد مؤتمر دول الجوار لانتهاء معاناه الأشقاء في السودان.