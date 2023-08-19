السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مقتل مستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس

مقتل مستوطنين إسرائيليين
مقتل مستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في جنوب نابلس.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن بيانات جيش الاحتلال تقول إن شابًا فلسطينيًا توجه إلى محل لغسيل السيارات في بلدة حوارة بالقرب من نابلس، وسأل الموجودين عن هوياتهم ومن ثم أخرج مسدسه وأطلق النار على مستوطنين اثنين داخل مغسل السيارات ما أدى لإصابتهم على الفور وفقدان الوعي وتم إعلان وفاتهما رسميًا.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية قالت إن المنفذ تمكن من الفرار واستخدم مركبته التي كانت موجودة في مكان قرب من مغسل السيارات.

وأشارت إلى أن هناك تحقيقات ومحاولات من كل جهات الأمن في إسرائيل للمحاولة للحصول على معلومات عن هوية منفذ العملية، موضحة أن سلطات الاحتلال أغلقت محاور الطرق الواصلة إلى بلدة حوارة والمناطق القريبة منها.

وتابعت: "الرواية الإسرائيلية ترى أن العملية حدثت على خلفية قومية"، مشيرة إلى أنه منذ بداية العام ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 33 قتيلًا بعد حادث اليوم.

نابلس مقتل مستوطنين إسرائيليين فلسطين إسرائيل القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية بلدة حوارة

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