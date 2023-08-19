البنك الدولى يعقد فعالية "وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت"

تعقد مجموعة البنك الدولي، يوم 7 سبتمبر 2023، فعالية بعنوان "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت"، لافتًا إلى أن خلق الوظائف هو الطريق المضمون للخلاص من براثن الفقر.

وأكد البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن البلدان تحرص على خلق المزيد من فرص العمل اللائق، لا سيما للشباب والنساء والعمالة غير المهرة، مشيرًا إلى أن العمل المؤقت عبر الإنترنت يمثل قوة متنامية في سوق العمل، ويمثل نحو 12% من قوة العمل العالمية.

ويتناول تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" تقييم الدور المتنامي للعمل الحر عبر الإنترنت وتأثيره على أسواق العمل، لا سيما في البلدان النامية.

وأشارت مجموعة البنك الدولي، إلى أن الفعالية المنعقدة ستناقش في هذا التقرير كيف يمكن للبلدان الاستفادة من وعود أسواق العمل الرقمية وكيفية التغلب على التحديات المتعلقة بقضايا السلامة والحماية التي يواجهها العاملون في العمل الحر عبر الإنترنت، والأهم من ذلك، سيسلط هذا التقرير الضوء على كيف يمكن للعمل الحر عبر الإنترنت أن يساعد الناس في جميع أنحاء العالم على تحقيق حياة أفضل من خلال فرص عمل أفضل.

جدير بالذكر أن العمل المؤقت عبر الإنترنت آخذ في الازدياد في البلدان النامية، حيث تنتشر المنصات المحلية والإقليمية على الإنترنت بوتيرة سريعة، حيث يشكل العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت الآن جزءًا متناميًا ولا يستهان به من سوق العمل، إذ يشكل ما بين 4.4% إلى 12.5% من القوى العاملة العالمية.

وعلى الرغم من أن هذا العمل يشهد نموًا سريعًا، لا توجد مصادر بيانات موثوقة لتقدير حجمه، وباستخدام مزيج مبتكر من الأساليب المختلطة التي تشمل علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات المسجلة، إلى جانب مسح استقصائي عالمي على شبكة الإنترنت في 17 بلدًا في 6 مناطق باستخدام تكنولوجيا RDIT، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدد العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم يتراوح بين 154 و435 مليونًا.