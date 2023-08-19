خالد الجندى: لا يوجد ملك اسمه "عزرائيل".. وهؤلاء الملائكة ذكروا بالقرآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض المفاهيم الخاطئة في العقيدة سيقوم بإيضاحها خاصة المتعلقة بالجنة والنار والملائكة والقبر والجن.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه ذات مرة كان في أحد البلاد وكان يتحدث عن أسماء الملائكة فلم يذكر اسم "عزرائيل"، والناس سألته عن ذلك فأكد لهم أنه لا يوجد ملك اسمه "عزرائيل"، ووقتها لم ينس الصدمة التي كان فيها الناس.

عزرائيل لم يذكر اسمه في القرآن

وتابع أن"عزرائيل"، لم يذكر اسمه في القرآن الكريم أو السنة، وأن لكل إنسان ملك موت خاصًا بدليل قوله تعالى "قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ"، مشيرًا إلى أن الله ذكر أسماء الملائكة في القرآن الكريم وهم: "جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ورقيب، وعتيد، ومالك"، واسم الملك "رضوان"، ورد في السنة.