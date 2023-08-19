السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: مصر قادرة على أن تكون القوة الأكثر تأثيرًا في تهدئة أزمات المنطقة

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار" إن مصر قادرة على أن تكون القوة الأكثر تأثيرًا في تهدئة واحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر دولة محورية في الإقليم والمنطقة ولديها مسئوليات تاريخية تجاه دول الجوار والمنطقة بشكل عام.

كما أكد أن السياسة الخارجية المصرية استطاعت أن تطور على مدى العقد الماضي مجموعة من الثوابت التي مكنتها من لعب أدوار أكثر محورية في المنطقة وأن تساهم بإيجابية في حل العديد من الملفات المحتدمة والساخنة التي شهدتها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع: "أول هذه المبادئ احترام سيادة الدولة والدعوة إلى تأكيد أهمية الدولة الوطنية وحماية مؤسسات الدول الوطنية، بالإضافة إلى عدم التدخل في شئون الدول الآخرى، والإسهام الإيجابي من خلال احترام قواعد القانون الدولي واحترام المواثيق الدولية".

أسامة السعيد مصر سياسة مصر القاهرة الإخبارية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

طُرد من القرية بسبب أخلاقه السيئة فعاد بمنشورات يخوض فيها بأعراض نسائها

"رصاص حى ومطاردة فى الشارع".. مقتل مقاول فى شوارع الحى الراقى بالأهرام

"الدستور" تنشر صورة قاتل طليقته فى الشارع بالفيوم لحظة القبض عليه

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب ميكروباص بطريق مطروح- السلوم

مصدر أمنى ينفى انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل