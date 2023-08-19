السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي قرية كوم النور دشطوط بمركز سمسطا ببني سويف، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية كوم النور دشطوط في مركز سمسطا، حيث تم التوجيه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، فيما جرى نقل المصاب إلى طوارئ المستشفى ذاته لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المتوفي يدعى: مصطفى.م.ع، 24 سنة، مقيم قرية ننا بإهناسيا، ومحمد.ن.ع، 21 سنة، مقيم قرية كوم النور، مصاباً كسر بالقدم اليسرى، وتم تحويله من مستشفى سمسطا المركزي إلى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة شؤونها لبيان أسباب الحادث وملابساته والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء الإجراءات القانونية.

 

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