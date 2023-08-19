رئيس القطاع الدينى يشهد البرنامج الصيفى للأطفال بمسجد العوام بمطروح

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمسجد العوام بمدينة مطروح التابع ‏لمديرية أوقاف مطروح ضمن البرنامج الصيفي للأطفال بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف مطروح، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين ‏أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا ‏وسليمًا.

وأشاد رئيس القطاع الديني، بهذه الفعاليات وأهميتها ‏في رعاية الطفل والناشئة، مؤكدًا أنّ البرنامج الصيفي للطفل يعد ‏إضافة متميزة ‏لعملية تثقيف النشء وبناء الشخصية الواعية المستنيرة، حيث إنه يتبنى ‏المنهج ‏الوسطي.

وأشار الدكتور هشام عبدالعزيز، إلى أن البرنامج الصيفي مشروع ثقافي كبير ومنبر للتثقيف وبناء الوعي الرشيد، ويمنح الطفل القدرة على التمييز بين الخير والشر، ويربط الأطفال بالمسجد، وأكد أن هذه الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها وزارة الأوقاف ملأت مساحة ‏كبيرة في مجال تثقيف النشء ودعمهم، ‏موجهًا العديد من الرسائل التربوية للأطفال، ‏وأن منهجه (صلى الله عليه وسلم) ‏يعنى بتعليم النشء الأخلاق الحميدة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ‏‏"إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسِنَكُم أخلاقًا"، ويقول ‏‏(صلى الله عليه وسلم): "إن المؤمنَ لَيُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ الصائمِ القائمِ"، ‏وقال (صلى الله عليه وسلم): "إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ".‏

وأضاف أن وزارة الأوقاف تقوم ‏بالعديد من الأنشطة المتميزة التي تهدف إلى الاهتمام بالأطفال من الناحية ‏التثقيفية والتربوية والترفيهية، من خلال ‏تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة ‏‏"رؤية" ‏للنشء لكي ينهل منها النشء ‏الصفات والقيم السلوكية والأخلاق الحسنة، ‏ويسهم في بناء وعيهم،‏ وأن البرنامج الصيفي للطفل يسهم في بناء شخصية ‏الطفل من النواحي الفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسيّة، ‏وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته، وإمداده بالأفكار، والمعارف، والسلوكيّات، ‏والعادات، والتقاليد، والفنون، والآداب التي يحتاجها لينشأ نشأة متكاملة سوية.

وقد شهد البرنامج الصيفي للأطفال بمسجد العوام إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من الأطفال وأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أطفالهم في هذا اللقاء المتميز، وعقب انتهاء اللقاء وجه أولياء الأمور رسالة شكر وتقدير للأوقاف، مؤكدين أنهم لم يشهدوا مثل هذا الإقبال على المساجد من قبل، وأن وزارة الأوقاف تقوم بدورها في مجال العناية بالنشء، وأن أبناء مطروح المشاركين في البرنامج الصيفي في أيدٍ أمينة تهذب أخلاقهم وتنمي فيهم الوعي الرشيد.

