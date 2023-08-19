رئيس القطاع الديني: لابد من المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية للمساجد

اجتمع الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، اليوم السبت، بقيادات الدعوة بمطروح بمسجد العوام، بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير المديرية، والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة، وعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بالمديرية، في إطار سعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية.

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، أنّ التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في خدمة بيوت الله (عز وجل) والمحافظة عليها، وأنه لابد من المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية للمساجد حتى تؤدي رسالتها كاملة في نشر صحيح الدين وخدمة المجتمع.

وأوضح أنّ الدعوة إلى الله تعالى، شرف لا يدانيه شرف، وهي رسالة سامية وأمانة ومسئولية في ذات الوقت، ولابد من بذل الجهد وحشد الطاقات لأداء هذه الرسالة ونشر الفكر الوسطي المستنير بين أبناء هذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية.