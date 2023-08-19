"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1000 عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، صد القوات الروسية جميع الهجمات الأوكرانية، والقضاء على 975 عسكريًا وتدمير مقر قيادة الفيلق الـ10 الأوكراني بمقاطعة زابوروجيه، وإسقاط 23 مسيرة تابعة لكييف.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها اليومي بشأن حربها في أوكرانيا، أنه على محور كوبيانسك تم صد أربع هجمات معادية والقضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي"، فيما تم صد خمس هجمات على محور دونيتسك، وتكبيد القوات الأوكرانية 400 قتيل، وتدمير مدفع "دي-20".

وذكرت أنه في محور جنوب دونيتسك، تم صد هجوم معاد وإحباط أنشطة 4 مجموعات تخريبية أوكرانية والقضاء على 200 عسكري أوكراني وتدمير مدفعي "ماستا-بي" و"دي-30"، بينما تم صد هجوم في محور زابوروجيه على بلدة رابوتينو والقضاء على 190 جنديا وتدمير مدفعي "كراب" بولندي و"إم 119" أمريكي.

وأضافت: كما تم القضاء على أكثر من 40 جنديا وتدمير مدافع هاوتزر"دي-20"، في محور كراسني ليمانسك، إلى جانب القضاء على 15 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، وتدمير مدفعي "دي 30" و"ماستا –بي"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم تدمير مقر قيادة الفيلق العاشر الأوكراني قرب مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه ومستودع ذخيرة عند قرية جولوسكوف بمقاطعة خميلنيتسكي، فضلا عن إسقاط 23 مسيرة أوكرانية في خاركوف ولوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان منفصل في وقت سابق اليوم، أن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو.

وبحسب البيان، فقد رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة من دون طيار في الوقت المناسب. بعد تعرضها لأنظمة الحرب الإلكترونية، فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة مهجورة، ولم تقع إصابات أو أضرار.