السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تُسقط صاروخاً أوكرانياً استهدف شبه جزيرة القرم

صاروخ
صاروخ

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية في الجو صاروخ من طراز "إس-200" استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف شن هجوم على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأسقطته.

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا شبه جزيرة القرم الدفاع الجوي الصاروخي الدفاع الروسية مدينة روستوف

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