مصدر أمنى ينفى انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، حول انتشار أحد الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.

وأكد المصدر عدم وجود أى وباء بأىٍ من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وأن جميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة.

يأتى ذلك فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب المختلقة والشائعات؛ لمحاولة إثارة البلبلة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.