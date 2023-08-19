لمواجهة الأمطار الغزيرة.. خطة "الري" لصيانة وتطهير مخرات السيول

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والرى والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، متابعة تنفيذ مشروعات الحماية من السيول ةالأمطار الغزيرة ، وأيضا تطهير كافة المخرات فى ظل سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الحالية بعدة مناطق منها جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد .

كما يتم متابعة مخرات السيول في مختلف المحافظات وخاصة المعرضة لسقوط الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية من أي مياه ناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة.

مخرات السيول

فى الإطار ذاته، واصلت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والرى، السبت، أعمال تطهيرات مخرات السيول بمحافظة بنى سويف،ومنها مخر سيل وادى غراب، ومخر سيل طما الفيوم ، ومخر سيل وادى فقيرة ببنى سويف، وأيضا مخر سيل بياض العرب ، ومخر سيل وادى سنور، وذلك لمنع أية عوائق أو مخلفات أوقمامة تعيق إستقبال مياه الأمطار والسيول.

مخرات السيول

يأتى ذلك ، فى ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا ، وذلك على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه خلال اليوم .