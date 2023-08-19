في يوم العمل الإنساني.. "العالمي للفتوى": 6 أعمال يُكتب لفاعلها أجر الصدقة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ هناك 6 أعمال إنسانية نافعة، إذا فعلها الإنسان فإنها تكتب له أجر الصدقة.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، احتفالًا بيوم العمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنّ من بين الأعمال التي يكتب لفاعلها أجر الصدقة، طلاقة الوجه والتبسم وإظهار انشراح الصدر عند اللقاء؛ من أعمال الخير التي تؤلف القلوب ويؤجر عليها المسلم، فقد قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: "تبسمك في وجه أخيك صدقة".

وعدد العالمي للفتوى، الأعمال التي يكتب لفاعلها أجر الصدقة، وهي:

- إرشاد الآخرين إلى فعل كل جميل والأخذ بأيديهم ومعاونتهم على ترك القبيح من التصرفات والأفعال، عمل إنساني عظيم عده سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم من الصدقات إذ قال: "وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة".

- دلالة التائه الذي ضلّ علامة الطريق وإرشاده للوصول إلى وجهته، من فضائل الأعمال التي يثاب عليها المسلم، حيث قال الرسول الكريم: "وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة".

- إعانة ضعيف البصر على قضاء حوائجه بالنظر له، من صنائع المعروف التي ينال بها المسلم أجر الصدقة، كقوله صلّ الله عليه وسلم: "وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة".

- إصلاح طريق المارة وتنحية كل ما يعوقهم حتى الشوكة أعمال إنسانية يكافأ عليها المسلم بالثواب، حيث قال الرسول: "وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة".

- سُقيَ الماء بكل صوره من أفضل أنواع الصدقات، وأن تعطي أخاك شربة ماء لك بها صدقى، حيث قال الرسول: "وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة".