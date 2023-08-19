السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في زيارة رسمية.. البابا تواضروس الثاني يصل إلى المجر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

وصل منذ قليل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى للمجر، وكان في استقبال قداسته لدي وصوله الانبا جبريل اسقف النمسا والانبا جيوفاني اسقف وسط أوروبا.

وكان قد غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

كان في استقبال البابا تواضروس بمطار القاهرة الدولي مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات المطار.

ومن المنتظر أن يعقد البابا خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسئولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.

ويحصل قداسته خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١ ، وهي الدرجة التي يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

ويرافق قداسة البابا أثناء الزيارة وفد يتكون من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، و الأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات. 

وينضم إلى الوفد في بودابست الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

ويلتقي قداسة البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.

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احتفالات العيد القومي إسحاق البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني ب العاصمة المجرية بودابست

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