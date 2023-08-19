أبرز الظواهر الجوية فى طقس غدٍ الأحد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 20 أغسطس 2023 طقسًا حارًا خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري إلى 33 درجة مئوية، فيما تصل المحسوسة إلى 35، و45 في جنوب الصعيد، فيما تبلغ 31 درجة مئوية على شمال البلاد.

وحذَّرت الأرصاد من فرص سقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40%، على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مؤكدة اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة الرياح من "50: 60 كم/ الساعة"، وارتفاع الأمواج من "2.5: 3 أمتار".