قبل المدارس.. 11 نصيحة اتبعها مع طفلك حتى لا يُصاب بالفيروسات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسي الجديد، والذي ينطلق 30 سبتمبر حسبما أعلنت الوزارة رسميًا، والكثير من أولياء الأمور يقلقون من انتشار الفيروسات خاصة مع انتظام الدراسة.

فى هذا السياق قدمت منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح لأولياء الأمور حتى يتعين عليهم فعلها لحماية أولادهم من الإصابة بأى فيروسات منتشرة.

1_الحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل سنوي.

2_غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون.​

3_تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

4_تجنب مخالطة الشخص المصاب ومشاركته الأدوات.

5_استخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص منه فورًا.

6_الحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم (مثل: الطاولات والمقاعد).

7_تحدث مع طبيب طفلك.

8_أبقِ طفلك في المنزل متجنبًا الذهاب إلى المدرسة ومبتعدًا عن الآخرين، إلا عند الحصول على الرعاية الطبية.

9_ركز على تخفيف الأعراض لدى طفلك مثل أخذ قسط من الراحة، وتناوُل كميات وفيرة من السوائل، وأخذ مسكنات للألم.

10_ تواصل مع المدرسة بشكل مستمر حال ظهور أعراض على طفلك وإسال إدارة المدرسة إن كان التعلم عن بعد خيارًا متاحًا أثناء بقاء طفلك في المنزل أم لا.

11_اتصل بالطبيب إذا زادت المضاعفات المرضية لدى طفلك.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بعض الأعراض التى توضح الإصابة بفيروسات مثل كورونا أو المتحور الجديد حيث تشمل المؤشرات الطارئة المنذرة بالخطر صعوبة التنفس، والألم أو الضغط المستمر في الصدر، وشعورًا مستجدًا بالتشوُّش، وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء يقظًا، وشحوب الجلد أو الشفاه أو قواعد الأظافر أو تغير لونها إلى الرمادي أو الأزرق، حسب لون بشرة الطفل.