رئيس الداخلة يتفقد مسجدًا تحت الإنشاء بقرية الراشدة

تفقد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، مسجدًا تحت الإنشاء بقرية الراشدة وبُني بالجهود الذاتية، على مساحة 340 مترًا.

ورافق رئيس مركز ومدينة الداخلة المهندس ناصر حنفي، مدير الإدارة الهندسية بأوقاف الداخلة، والسيد محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرى الراشدة.

وأشاد "الطماوي" بعملية الإنشاء والتشطيبات التى تتم على أحدث طراز فى العمارة الإسلامية تحت رعاية مديرية الأوقاف بالوادي الجديد.

وأكد الشيخ عبدالرحيم أحمد هاشم، أحد المسئولين عن المسجد، أن عملية إنشاء المسجد الجديد تشمل ساحة كبيرة للصلاة، ومستوصفًا طبيًا وخيريًا، ومصلى للسيدات، و2 مئذنة كبيرة، موضحًا أنه جار أعمال التشطيبات النهائية بالمسجد تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.