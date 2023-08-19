التحقيق مع "كزبرة" فى أزمة صورة زويل بكليب "عليا الطلاق" غدًا

تحقق نقابة المهن الموسيقية غدًا، مع مطرب المهرجانات "كزبرة" على خلفية إيقافه وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه بسبب استعانته بصورة العالم الكبير أحمد زويل في فيديو كليب "عليا الطلاق كله بيكدب".

وعلم "الدستور" من مصدر بنقابة الموسيقيين أن التحقيق سيحضره نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ووكيل أول نقابة المهن الموسيقية حلمي عبدالباقي وعدد آخر من أعضاء مجلس النقابة.

وأثار "كزبرة" جدلًا واسعًا عقب استخدامه صورة أحمد زويل في فيديو كليب أغنية "عليا الطلاق"، وهو ما دفع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل لاتخاذ قرار عاجل بوقفه عن العمل.

وعبرت شقيقة العالم أحمد زويل عن استيائها مما حدث، ووجهت الشكر لنقابة الموسيقيين على سرعة الاستجابة واتخاذ اللازم ضد كل ما يسول له نفسه تشويه رموز مصر.

تطورات أزمة إيقاف كزبرة

واستجاب مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة" لقرار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعدما أعلن إيقافه وتحويله للتحقيق، وحذف "كزبرة" صورة العالم أحمد زويل من كليب "عليا الطلاق".