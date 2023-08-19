تعرف على موعد انعقاد المجمع المقدس ورسامة أساقفة جدد خلفا للراحلين

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني رسامات أساقفة جدد الايبارشيات التي خلت من أساقفتها وهى إيبارشية نجع حمادي والمنصورة وألمانيا في مارس ٢٠٢٤.

ومن جهته تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإعداد الميرون المقدس للمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إعداد الميرون المقدس في مارس٢٠٢٣.

يأتي ذلك بمشاركة واسعة لاعضاء المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية اذ من المقرر ان يتم الغاء سيمنار المجمع المقدس لعام ٢٠٢٣ والذي كان يتزامن مع عيد جلوس البابا تواضروس الثاني في نوفمبر ٢٠٢٣ وتعد ذلك للمرة الأولى.

وسوف يتم تبكير جلسات المجمع المقدس وسوف يتم عقد اجتماعات المجمع المقدس لدورته الأحدث في مارس ٢٠٢٤ والذي يترأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وعلى صعيد آخر يشهد يوم الحادي والعشرون من أغسطس ٢٠٢٣ الاحتفالية التي ستقام من جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية والتي سيتم فيها منح قداسة البابا تواضروس الثاني بأبا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لشهاده الدكتوراه الفخرية لمساهمة واهتمام قداسته بتطوير التعليم المسيحي والتنمية المجتمعية.

وتعد هذه الجامعة من اقدم الجامعات الكاثوليكية في العالم حيث تاسست عام ١٦٣٥ في العاصمة المجرية بودابست ومازالت باقية تعلم العلوم اللاهوتية والانسانية ومعترف بها دوليًا.

ويلتقي قداسة البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.

ومن المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

وتتضمن زيارة قداسته أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.

لقد بدا توافد الشباب الى المجر بمنح دراسية ووقتها قام الانبا صموئيل اسقف الخدمات العامة بزيارة الى المجر واقام قداس للطلبة في منزل احدهم وفي ثمانينيات القرن الماضي اوفد البابا شنودة الثالث المتنيح القمص يوحنا البراموسي للخدمة بالنمسا وقد داب على الحضور للمجر بين الحين والاخر لاقامة القداسات وفي تسيعينيات القرن الماضي بدات هجره ااشباب الى المجر للبحث على حياة افضل.

ولما تمت رسامة الانبا جبرييل أسقف النمسا تفضل نيافته بالقيام بخدمة المجر فكان احيانا يوفد احد الاباء على فترات وأحيانًا يحضر بنفسه لخدمتهم الى ان انتظمت خدمتهم مره كل شهر تقريبًا وفي عام ٢٠٠١ انتدب البابا شنودة المتنيح الانبا اثناسيوس اسقف بني مزار وذلك لصلاة عيدي الميلاد والقيامة بها.