السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتخذ جميع الإجراءات الاحترازية..

لا تقلقوا.. "التعليم" تطمئن أولياء الأمور بشأن المتحور الجديد قبل بدء الدراسة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ردت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تساؤلات ومخاوف أولياء الأمور بشأن العام الدراسي الجديد بالتزامن مع انتشار متحور جديد. 

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور إنه خلال السنوات الماضية يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في المدارس، وسوف يتم اتباعها والتشديد عليها للمديريات التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت المصادر خلال تصريحاتها إلى أن الوزارة تطمئن أولياء الأمور، وأن من يتم الشك فيه من الطلاب يتم عزله، خاصة أنه منذ أيام فيروس كورونا ويوجد غرف عزل فى المدارس . 

تأجيل الدراسة

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، مشددة على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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