السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يستهدف ضم فاران من مانشستر يونايتد لخلافة أحمد حجازى

أحمد حجازى ورافائيل
أحمد حجازى ورافائيل فاران

يخطط نادي اتحاد جدة السعودي لإبرام صفقة أوروبية جديدة، لتدعيم خط دفاع الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اتحاد جدة يبحث عن مدافع قوي ومميز، لتعويض غياب نجمنا المصري أحمد حجازي؛ بسبب الإصابة.

اتحاد جدة يستهدف ضم فاران من مانشستر يونايتد لخلافة أحمد حجازي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن نادي اتحاد جدة أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مسئولي اتحاد جدة يريدون التعاقد مع فاران، لتعويض غياب أحمد حجازي؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم الماضي 2022/ 2023.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة اتحاد جدة تخطط لفسخ التعاقد مع أحمد حجازي، والحصول على خدمات مدافع جديد في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس"، إلى أن فاران قد استجاب بشكل مبدئي بعرض النادي السعودي، خاصة بعد مكالمة مواطنيه كريم بنزيما ونجولو كانتي، لاعبي اتحاد جدة، ولكن موقفه قد تغيّر في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن فاران رفض الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة، نظرًا لرغبته في الاستمرار لموسم آخر مع مانشستر يونايتد.

ونوّهت الصحيفة البريطانية، بأن إدارة اتحاد جدة ترغب أيضًا في التعاقد مع ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال فشل التعاقد مع فاران.

وشارك رافائيل فاران مع مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف سجله فاران.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة شرسة أمام نظيره توتنهام هوتسبير، في قمة نارية على ملعب "توتنهام"، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

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