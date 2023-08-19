أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جولته بالأكاديمية العسكرية
رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته عقب تفقد الأكاديمية العسكرية.
وقال الرئيس السيسي:
-أقدر الجهد المبذول والإعداد الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية.
-مصر استطاعت أن تعبر العديد من الأزمات والأزمة الاقتصادية الحالية كان لها تأثير سلبي.
-بذلنا جهدًا غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية.
-هناك ارتفاع في الأسعار ونعمل على تخفيف آثار ذلك على المصريين.
-لن نتوقف أبدًا عن العمل.
- مستمرون في العمل على كل قطعة من أرض مصر.
-نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع.
-الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
-سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا تتدخل في شئون الآخرين.
-الأكاديمية العسكرية لها دور كبير في إعداد كوادر تعمل في مؤسسات الدولة المختلفة.