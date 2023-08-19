السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جولته بالأكاديمية العسكرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته عقب تفقد الأكاديمية العسكرية.

وقال الرئيس السيسي:

-أقدر الجهد المبذول والإعداد الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية.

-مصر استطاعت أن تعبر العديد من الأزمات والأزمة الاقتصادية الحالية كان لها تأثير سلبي.

-بذلنا جهدًا غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية.

-هناك ارتفاع في الأسعار ونعمل على تخفيف آثار ذلك على المصريين.

-لن نتوقف أبدًا عن العمل.

- مستمرون في العمل على كل قطعة من أرض مصر.

-نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع.

-الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

-سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا تتدخل في شئون الآخرين.

-الأكاديمية العسكرية لها دور كبير في إعداد كوادر تعمل في مؤسسات الدولة المختلفة.

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