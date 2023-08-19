السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 221 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بالشرقية

المضبوطات
المضبوطات

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة الخدمات) قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس وذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية، أسفرت عن تحرير محضر مرخص وأدوية سليمة ومحضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية وضبط (٢٢١ عبوة) لـ(١٥صنف) دواء بيطري مخالف، وعدد (٣٠٠٠ جرعة تحصين)، ما بين مجهول (منتهى الصلاحية وغير مسجل ومحظور تداولها) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ كافة الإجراءات اشتراطات الصحية الحملات التفتيشية الحمل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثروة الحيوانية المسطحات المائية المنتجات بيع الأدوية

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