قرارات النيابة بشأن دهس مواطنين فى بئر أم سلطان

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، بتصريح دفن جثتين لمواطنين لقيا مصرعهما على الطريق الدائري، وتسليم الجثتين لذويهما، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الحادث نتج بسبب توقف سيارة فجأة على الطريق الدائري فاصطدمت بخمسة أشخاص مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون إثر تعرضهم للدهس من سيارة أعلي الطريق الدائرى وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائرى منطقة بئر أم سلطان.

وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة والمرور وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، كما انتقل اللواء مجدي عبدالمتعال رئيس حى البساتين إلى مكان الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.