"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق

أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموجة الحارة الأخيرة أثرت على محاصيل الخضر الورقية والفاكهة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر المقبل مع قدوم فصل الخريف، حيث أن درجة الحرارة أدت إلى ارتفاع المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة.

وقال أبو المعاطي في تصريحات لـ"الدستور" إن درجة الحرارة ستستقر خلال الشهر المقبل وتستقر معها مواعيد الزراعة ومع اعتدال الجو مع نهاية الصيف وبداية الخريف، يبدأ زراعة الخضر خاصة البطاطس والفاصوليا في آخر أغسطس وأول سبتمبر المقبل، ومع قدوم فصل الخريف ستنخفض الأسعار. حيث أثرت درجة الحرارة على إنتاجية المحاصيل بالكم والكيف والجودة.

وأوضح أن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية يعملان على خريطة صنفية واستنباط أصناف جديدة تتحمل الإجهادات البيئية، ومنها التغيرات في المناخ. كما يستنبط المركز أصنافًا تتحمل هذه الإجهادات البيئية، من بينها التغيرات في المناخ وارتفاع ملوحة التربة ونقص المياه وغيرها.

وأكد أستاذ المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التغيرات المناخية الأخيرة تسببت في تساقط الأزهار في محاصيل الفاكهة، وخاصة محصول المانجو، حيث يُقلِّل المناخ كمية الإنتاج وبالتالي يقلِّل المعروض، وبالتالي يرتفع سعر الفاكهة في الأسواق، كذلك يحدث هذا للخضروات.

كما أشار إلى أن درجات الحرارة تسببت في انتشار الحشرات في الزراعات، وبالتالي رفعت تكلفة الإنتاج على المزارعين والدولة نتيجة مقاومة هذه الحشرات والقضاء عليها نتيجة التغيرات المناخية.