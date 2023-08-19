محط أنظار العالم.. نجاح كبير للنسخة الثانية من مهرجان المانجو بالإسماعيلية

استطاعت محافظة الإسماعيلية بأجهزتها المختلفة، الترويج للفاكهة ذات المذاق الخاص التي تشتهر بها "المانجو"، وتجذب إليها أنظار الملايين من داخل مصر وخارجها.

يأتي ذلك من خلال النسخة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو، الذي يُنظم على مدار يومين "18 و19 أغسطس".

ويهدف المهرجان للترويج الخارجي للمانجو وزيادة نسبة صادرات المانجو الإسماعيلاوي للخارج. ويشارك فيه السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية وعدد من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية "جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزبكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان" والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المهرجان كان محط أنظار العالم، خاصة أن المهرجان احتوى على بازارًا لعرض كل أنواع المانجو الإسماعيلاوى.

ويركز المهرجان على فكرة عرض كل أنواع المانجو من مزارع الإسماعيلية، والتي تُعد من أجود الأنواع؛ نظرًا لطبيعة التربة المتميزة للإسماعيلية، كما تم عرض المصنعات التي تقوم على زراعات المانجو من المثلجات والعصائر وبعض أنواع الحلويات؛ وذلك للترويج لمحصول المانجو الإسماعيلاوي وفتح آفاق استثمارية جديدة، علاوة على الترويج للمحافظة سياحيًا.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه تم إعداد معرض لبيع كل أنواع المانجو بأسعار الجملة، في منطقة الغابة، نادي الفيروز، الطريق الدائري تقاطع شارع فؤاد عزيز غالي بأسعار الجملة.

وأبدى المشاركون من داخل مصر وخارجها، في مهرجان المانجو، انبهارهم من تذوق المانجو الإسماعيلاوي مؤكدين أن مذاقها مختلف عن المانجو الأخرى الذين يتناولوها في مختلف الدول أو المحافظات المختلفة.