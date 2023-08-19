أعراضه تشبه البرد.. باحث بعلم الفيروسات: لا يجب القلق من متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور محمد رحيم، باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر، عن أوجه الاختلاف بين متحور EG.5، والمتحورات الأخرى لكورونا، مؤكدا أنه لا يجب القلق من متحور EG.5، موضحًا أنه بدأ الظهور في الصين وإندونيسيا بفبراير الماضي، ثم أصبحت الإصابات عالية جدا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: "منظمة الصحة العالمية صنفته على أنه فيروس تحت التنبيه، ويجب وضعه تحت الملاحظة، ثم فوجئنا بأن معدل انتشاره بدأ يختلف مقارنة بأوميكرون".

وتابع: "هذا المتحور بدأ يكون مقلقا، وجرى تصنيفه في شهر يوليو الماضي بأنه يجب الاهتمام به نظرا لسرعة انتشاره ومعدل الوباء الخاص به، ولكن معدل الإصابات به في 2023 أقل مما كان عليه الوضع في 2022".

وعن سبب الذعر بشأن المتحور الجديد، أكد أن الذعر يرجع إلى اسم الفيروس "آيريس"، وهو اسم يوناني ومعناه إله الفوضى، مرددا: "الناس ربطت بين معنى اسمه ونتيجة انتشاره وإثارة الفوضى بين الناس بسببه".

وأوضح الباحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر، أنه لا فرق بين أعراض دور البرد وأعراض المتحور الجديد، مشددا على أنه لا بد من التفرقة بينهما من خلال التشخيص المعملي.