جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامجًا جديدًا عن "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية"

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء التقديم لطلاب الثانوية العامة لكليات وبرامج الجامعة وتبدأ هذا العام كلية جديدة وهي كلية العلوم وتتضمن برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية وتقبل الكلية الطلاب بجد أدنى 53%، ومصروفاتها 40000 جنيه مصري، والدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة.

ويعتمد برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية على استخدام التقنيات المعملية الحديثة بجانب الدراسة الأكاديمية لتنمية المهارات العلمية، والذهنية لدى الطلاب مع اكسابهم المعلومات والمفاهيم اللازمة لسوق العمل، وقد تم تصميم البرنامج من خلال التكامل بين التخصصات المختلفة في مجال العلوم الأساسية مثل الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم الوراثة وعلم المناعة.

ويهدف البرنامج إلي تعليم الطلاب تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية التي تؤهلهم لإجادة المهارات المهنية المطلوبة في العلاج الجيني وإنتاج الأدوية والتطعيمات واكتشاف العقاقير، والتعرف على الميكرونات وتصنيفها جينيا وتشخيص الأمراض وقضايا الطب الشرعي وإجراء فحوصات الحامض النووي.

ويدرس الطالب مجموعة من المقررات الدراسية وهي: بيولوجية الخلية - زراعة الأنسجة - الجينات - المناعة - البيولوجية الجزيئية - التكنولوجيا الحيوية - الصناعية والتخمر - المعلوماتية - علم الجينوم - الخلايا الجذعية - ومستهدفات الأدوية - النانوتكنولوجي - التشخيص الإكلينيكي الجزيئي- الهندسة الوراثية - علم السموم - منتجات طبيعية طبية - إدارة الجودة - والبيولوجيا الإشعاعية - الإدارة والتسويق - الأمراض المعدية - تكنولوجيا الغذاء - تحاليل الحامض النووي - البرمجة وعلوم الحاسب - الكتابة العلمية - أخلاقيات البحث العلمي - حقوق الإنسان - لغة إنجليزية.

ويؤهل البرنامج الطلاب للعمل في المعاهد والمراكز البحثية المختلفة مثل المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية والرقابة الدوائية وهيئة المصل، وشركات الأدوية المختلفة، شركات الأغذية والألبان، الطب الشرعي والبحث الجنائي، معامل المستشفيات المختلفة الخاصة والحكومية، مستشفى 57357.