تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 464 شاحنة و119 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 173 شاحنة، و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 291 شاحنة، و67 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "أمل" و"القاهرة"، وغادرت السفينتان "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و189 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهي: "بريدج"، "سينا" و"آيلة"، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1439 راكبًا بموانئها.