تشفير المحادثات.. كيف تحمي واتساب من الاختراق؟

يتعرض البعض لعمليات الهاكرز أو “اختراق” على الحساب الخاص بتطبيق " الواتساب" دون معرفة السبب أو طرق اقتحام الحساب الشخصي، ولحماية الخصوصية من الاختراق ولتأمين التطبيق من خطر التعرض لـ"الهاكرز"، يقدم محمد الضبعان، خبير البرمجة والمحاضر بالذكاء الاصطناعي، مجموعة من النصائح لقراء "الدستور"، عن أهم الأمور التي يجب أن يتبعها مستخدمو "الواتساب".

كيف تحمي تطبيق الواتساب الخاص بك من الاختراق؟

1 - تشغيل تطبيق الواتساب على هاتفك

2 - الضغط على الثلاث نقاط الرأسية ⋮ الموجودة أعلى التطبيق.

3 - ثُم من القائمة المنسدلة قم بالدخول إلى الاعدادات Settings.

4 - التوجه إلى قسم الحساب Account.

5 - الضغط على خيار التحقق بخطوتين Two-step verification.

6 - الضغط على زر تشغيل الخاصية Turn on باللون الأخضر الموجود بالأسفل.

7 - إدخال رمز PIN مكون من 6 أرقام، ويجب عليك حفظ هذا الرمز جيدًا، وبعد أن تُدخل رمز PIN ستقوم بكتابة بريدك الالكتروني وتأكد من إدخال بريد إلكتروني صحيح، لأنك ستحتاجه في حالة نسيان رمز PIN الذي قمت بإدخاله.

التأكد من تشفير محادثات واتساب:

يجب عليك دوماً التأكد من تشفير البيانات والمحادثات على تطبيق الواتساب، وذلك عن طريق التأكد من تطابق رمز الأمان بينك وبين الطرف الآخر الذي تراسله من خلال التطبيق.

خطوات تشفير المحادثات على واتساب:

1 - الضغط على المحادثة التي تريد التأكد من أنها مشفرة بنسبة 100%.

2 - الضغط على اسم جهة الاتصال من أعلى التطبيق.

3 - الضغط على التشفير Encryption بعد ذلك سيتم عرض رمز التشفير التام "رمز الأمان" والذي يتكون من 40 رقم

4 - إرسال هذه الأرقام للطرف الآخر الذي تتواصل معه عن طريق عمل اسكرين شوت للشاشة، والتأكد من تطابق هذه الأرقام مع الأرقام الخاصة بصديقك.

5 - وفي حالة كانت أرقام الأمان مُتطابقة، فهذا يعني أن المحادثة التي بينك وبينه هي مُشفرة تشفيرًا تامًا.