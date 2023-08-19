السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تشفير المحادثات.. كيف تحمي واتساب من الاختراق؟

الواتساب
الواتساب

يتعرض البعض لعمليات الهاكرز أو “اختراق” على الحساب الخاص بتطبيق " الواتساب" دون معرفة السبب أو طرق اقتحام الحساب الشخصي، ولحماية الخصوصية من الاختراق ولتأمين التطبيق من خطر التعرض لـ"الهاكرز"، يقدم محمد الضبعان، خبير البرمجة والمحاضر بالذكاء الاصطناعي، مجموعة من النصائح  لقراء "الدستور"، عن أهم الأمور التي يجب أن يتبعها مستخدمو "الواتساب".

كيف تحمي تطبيق الواتساب الخاص بك من الاختراق؟

1 -  تشغيل تطبيق الواتساب على هاتفك

2 - الضغط على الثلاث نقاط الرأسية ⋮ الموجودة أعلى التطبيق.

3 - ثُم من القائمة المنسدلة قم بالدخول إلى الاعدادات Settings.

4 - التوجه إلى قسم الحساب Account.

5 - الضغط على خيار التحقق بخطوتين Two-step verification.

6 - الضغط على زر تشغيل الخاصية Turn on باللون الأخضر الموجود بالأسفل.

7 - إدخال رمز PIN مكون من 6 أرقام، ويجب عليك حفظ هذا الرمز جيدًا، وبعد أن تُدخل رمز PIN ستقوم بكتابة بريدك الالكتروني وتأكد من إدخال بريد إلكتروني صحيح، لأنك ستحتاجه في حالة نسيان رمز PIN الذي قمت بإدخاله.

التأكد من تشفير محادثات واتساب:

يجب عليك دوماً التأكد من تشفير البيانات والمحادثات على تطبيق الواتساب، وذلك عن طريق التأكد من تطابق رمز الأمان بينك وبين الطرف الآخر الذي تراسله من خلال التطبيق.

خطوات تشفير المحادثات على واتساب:

1 - الضغط على المحادثة التي تريد التأكد من أنها مشفرة بنسبة 100%.
2 -  الضغط على اسم جهة الاتصال من أعلى التطبيق.
3 -  الضغط على التشفير Encryption بعد ذلك سيتم عرض رمز التشفير التام "رمز الأمان" والذي يتكون من 40 رقم
4 -  إرسال هذه الأرقام للطرف الآخر الذي تتواصل معه عن طريق عمل اسكرين شوت للشاشة، والتأكد من تطابق هذه الأرقام مع الأرقام الخاصة بصديقك.
5 - وفي حالة كانت أرقام الأمان مُتطابقة، فهذا يعني أن المحادثة التي بينك وبينه هي مُشفرة تشفيرًا تامًا.

واتسآب محادثات واتساب تطبيق الواتساب الاختراق الهاكرز

الأكثر قراءة

تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

الفرح تحول لمأتم.. قصة وفاة عروس ونجاه زوجها في انقلاب سيارة الزفة

فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

السيطرة على حريق ببرج سكنى مكون من 12 طابقًا بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور.. جديد وفتاوى المقاهي

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس