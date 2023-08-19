ضبط 1100 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية بأحد محال بيع المواد الغذائية ببورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة من الشوكولاتة والحلوى منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات مكبرة على شتى الأسواق التجارية.

وأكد محمد عوض، مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم ضبط كمية تقدر بـ1100 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية بأحد محال بيع المواد الغذائية بدائرة حى المناخ، كان صاحبها يقوم ببيعها على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

وأضاف "عوض" أنه تم أيضاً ضبط أحد المحال التجارية بنطاق دائرة حى الزهور، وبحيازته كمية تقدر بـ"1000" قطعة حلوى أطفال "مارشميلو" مجهولة المصدر دون أى مستندات تدل على صحة مصدرها، مما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار، مخالفاً بذلك القرار الوزارى 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتضمن القرار بأن تلك السلع يُقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

