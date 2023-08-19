السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1100 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية بأحد محال بيع المواد الغذائية ببورسعيد

شوكولاتة منتهية الصلاحية
شوكولاتة منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة من الشوكولاتة والحلوى منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات مكبرة على شتى الأسواق التجارية. 

وأكد محمد عوض، مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم ضبط كمية تقدر بـ1100 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية بأحد محال بيع المواد الغذائية بدائرة حى المناخ، كان صاحبها يقوم ببيعها على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين. 

وأضاف "عوض" أنه تم أيضاً ضبط أحد المحال التجارية بنطاق دائرة حى الزهور، وبحيازته كمية تقدر بـ"1000" قطعة حلوى أطفال "مارشميلو" مجهولة المصدر دون أى مستندات تدل على صحة مصدرها، مما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار، مخالفاً بذلك القرار الوزارى 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتضمن القرار بأن تلك السلع يُقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

FB_IMG_1692438770115
FB_IMG_1692438770115
التموين والتجارة التجارة الداخلية الأسواق التجارية ارة الداخلية أحد المحال التجارية النيابة العامة المواد الغذائي المواد الغذائية المحال التجارية الكميات المضبوطة تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى الأكاديمية العسكرية فجرًا

"ملابسها ملفتة".. زوج يطالب بنشوز زوجته أمام المحكمة

عفو رئاسى عن أحمد دومة

عفو رئاسي.. إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وقضايا إرهاب

معهد الفلك: 23 سبتمبر بدء فصل الخريف ويستمر 89 يومًا

"إنفلونزا أم كورونا؟".. طبيب مناعة يكشف الفرق وأعراض المتحور الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس