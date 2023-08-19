السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توصيات الحوار الوطني بشان النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، التوصيات النهائية لعدد من القضايا التي تم طرحها للنقاش داخل الجلسات العامة للحوار خلال الفترة الماضية.

وأشار الحوار الوطني، إلى أنه فيما يخص النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، فتم الاتفاق داخل مجلس أمناء الحوار الوطني على رفع ثلاثة آراء / أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها.

الرأي الأول: الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات ويتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".

الرأي الثاني: تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.

الرأي الثالث: تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، 50% للنظام الفردي".

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